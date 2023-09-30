BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  SPOR

Beşiktaş, yarın Konyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, yarın Konyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Abone ol

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.

Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor.


- İki takım arasında 45. randevu

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak.

İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elmas madenine giden uçak düştü: 6 kişi öldü
Elmas madenine giden uçak düştü: 6 kişi öldü
Zonguldak'ta ölümcül etkiye sahip uyuşturucu yakalandı!
Zonguldak'ta ölümcül etkiye sahip uyuşturucu yakalandı!
Amasya'da kahreden kaza! Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Amasya'da kahreden kaza! Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Bitlis'te zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
Bitlis'te zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
Mel Gibson'dan Türkiye'ye hakaret: Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor
Mel Gibson'dan Türkiye'ye hakaret: Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor
Bilal Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme: İstanbul'la yatıp İstanbul'la kalkıyor musun diye soracağız
Bilal Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme: İstanbul'la yatıp İstanbul'la kalkıyor musun diye soracağız
Mal paylaşımında aile arasında sorun çıktı kadın oturduğu evi yaktı
Mal paylaşımında aile arasında sorun çıktı kadın oturduğu evi yaktı
Sağlık Bakanı Koca'dan Van'da bir doktorun hasta yakınlarınca darbedilmesine tepki
Sağlık Bakanı Koca'dan Van'da bir doktorun hasta yakınlarınca darbedilmesine tepki
Sergio Ramos kendi kalesine gol attı Sevilla yıkıldı Barcelona kazandı
Sergio Ramos kendi kalesine gol attı Sevilla yıkıldı Barcelona kazandı
Oto gaz silindirinde 522 bin euro bulundu!
Oto gaz silindirinde 522 bin euro bulundu!
Gaziantep FK, Samsunspor'u deplasmanda mağlup etti
Gaziantep FK, Samsunspor'u deplasmanda mağlup etti
Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltti