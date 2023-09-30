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Kartal'da kontrolden çıkan otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Kartal'da şerit değiştirmek isteyen otomobil ve motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün aracını kaza yerinde bırakıp kaçtığı öğrenildi.

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Olay saat 23.30 sularında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü 34 TD 517 plakalı otomobil ile şerit değiştirmek isterken arkadan gelen 34 CMY 950 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

 Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün ise aracını olay yerinde bırakıp kaçtığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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