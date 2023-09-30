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Tekirdağ'da şüphelinin çantası uyuşturucu deposu çıktı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da şüphelinin çantası uyuşturucu deposu çıktı!

Tekirdağ Çorlu'da polis ekiplerinin şüpheli şahıslara düzenlediği operasyonda ele geçirilen çantadan 3 bin 570 adet hap çıktı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu'da 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda şahısların üzerinde ve bir çanta içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 255 tablet halinde 3 bin 570 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 2 şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, haklarında gerekli soruşturma başlatıldı. 2 şüpheli, daha sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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