Ebubekir Sofuoğlu'ndan voleybolcuların kıyafetleriyle ilgili 'biz sapıkça bakıyormuşuz' yorumuna yanıt

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, voleybolcuların fotoğrafını paylaşıp "Kadın-Erkek eşitse, bunların kıyafetleri neden eşit değil?" diye sordu. Hakaret içeren cevaplara tepki gösteren Sofuoğlu, "Bir de ne diyorlar; biz sapıkça bakıyormuşuz. Onlar baktıklarında hiç öyle görmüyorlarmış?! Sizi gidi yalancılar!" dedi.

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Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun kadın voleybolcuların maçlada giydikleri kıyafetleri eleştirmesi sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi.

Sosyal medya hesabından iki fotoğraf paylaşan Sofuoğlu, "Kadın-Erkek eşitse, bunların kıyafetleri neden eşit deği. Kadın hakları adı altında kadını alenen istismar ediyorsunuz. Bunu anlamıyor muyuz?" diye sordu.

Gelen yorumlar arasında hakaret içeren paylaşımlar olunca Sofuoğlu yeni bir açıklama daha yaptı ve tepkisini böyle dile getirdi: