Türkiye'nin ilk doğal gazozunu, üreticiden önce dolandırıcılar piyasaya sürdü

İzmirli iki iş adamının tüm birikimleriyle Denizli’deki bir firmaya ürettirdiği Türkiye’nin ilk doğal gazozları, şeytani bir plan kuran iki dolandırıcı tarafından çalındı. 1,1 milyon liralık gazozları sahibine teslim etmeyen şüpheliler, piyasaya sürdükleri 150 bin liralık ürünün parasını yiyemeden JASAT tarafından otel odasında yakalandı.

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İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşayan iş adamları Muhammet İbili ve Yaşar Güner, ortak birikimleriyle Türkiye’de ilk kez doğal gazoz işine yatırım yaptı. Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi’nde faaliyet gösteren içecek firmasıyla anlaşan iş adamları, mürver çiçeği, karadut ve ballı frambuazlı olmak üzere 3 çeşitten 27 bin adet doğal gazoz üretimi yaptırdı.

Üretimi tamamlanan gazozları sahiplerine ulaştırmak isteyen fabrika yetkilileri, uygun bir araç bulunması için Denizli Kamyon Garajı yönetimiyle irtibata geçti.

Şeytani planları pes dedirtti

Firma ve nakliyeciler arasında irtibatı sağlayan garaj yönetimi, Antalya’dan Denizli’ye yük getiren ve “Ankara’ya boş dönmeme” beyanıyla yük talebinde bulunan Yusuf E.’yi (31) Sarayköy’deki üretim tesislerine yönlendirdi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan doğal gazozların kamyona yüklenmesini bekleyen Yusuf E., iş adamı Muhammet İbili ile birkaç kez telefon irtibatı kurdu.

Önce “Mallar geç yükleniyor. Açım yemek yiyeceğim”, sonrasında ise “Elektrik arızası çıktı, 1 saat gecikeceğim” bahanelerini uyduran Yusuf E.’den gece olmadan Selçuk’a ulaşmasını isteyen iş adamı, o saatten sonra bir daha şoföre ulaşamadı.

Tüm birikimleriyle ürettirdikleri doğal gazozlar kendilerine teslim edilmeyince dolandırıldıklarını anlayan iş adamları, şüphelilerin yakalanması için jandarmaya başvurdu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık olayını gerçekleştiren Yusuf E. ve suç ortağı Ali A.’yı (56) İzmir’de kaldıkları otelde yakaladı.

Gözaltına alınarak Denizli'ye getirilen şüphelilerin suçlarını itiraf etmeleri üzerine, çalıntı ürünler İzmir'in Buca ilçesinde saklandıkları depoda bulunarak mağdurlara teslim edildi. Şüphelilerin 27 bin adet gazozdan yaklaşık 150 bin TL değerindeki 3 bin 600 adedini piyasaya sürdükleri belirlendi.

Satılık ilanlarından 2 tane ikiz plaka yapıp, kırmızı kamyonu beyaza boyadılar

Adliyeye sevk edilen ve 6 suç kaydı daha ortaya çıkan organizatör kamyon sürücüsü Yusuf E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken; ona yol boyunca eskortluk yapan 20 suç kayıtlı ortağı Ali A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dolandırıcıların yakalanmamak için olayda 2 sahte plaka kullandıkları, bu plakaları satılık ilanlarından tespit ettikleri benzer araçlarla ikiz plaka olarak bastırdıkları, yine sahte ehliyet, kimlik, ruhsat ve belgelerle Denizli Kamyon Garajı'ndan yük talebinde bulundukları ortaya çıktı.

Denizli’ye giriş, fabrika ve il çıkışında 1’i gerçek 3 farklı plakayla kayıtlara geçen kamyonun, ikiz plaka yapılan İstanbul’daki benzerine uydurulmak için yağlı boyayla kırmızıdan beyaz renge dönüştürüldüğü tespit edildi.

"Ümidimiz yoktu ama jandarma ürünlerimizi kısa sürede geri getirdi"

Türkiye’de ilk kez üreticiden direkt temin edilen hammaddelerle doğal gazoz üretimi yaptıklarını belirten iş adamı Muhammet İbili, iki ortak olarak bu işe tüm birikimlerini yatırdıklarını söyledi. Dolandırıldıklarını anladıklarında ürünlerin geri geleceğinden ümitleri olmadığını ifade eden İbili, “Üreticiden direkt temin yoluyla elde ettiğimiz ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan organik gazozlarımızı, Denizli'deki üretim tesislerinde 2 gün boyunca şişelemeyi başardık. Ancak üretim sevkiyatı sırasında nakliyeyi yapacak olan şoför, ürünlerimizi bizim belirttiğimiz adrese götürmedi. Kendisi belirttiğimiz adres dışında yer alan, kendi anlaştıkları bir depoya indirmiş. Biz bunu öğrendiğimiz andan itibaren jandarma ekiplerine hızlı bir şekilde ihbarımızı yaptık. Ardından jandarma ekipleri, 4 günlük yoğun çalışma sonucunda ürünlerimizin tamamına yakın bir kısmını hatasız bir şekilde tekrardan bizlere geri getirdi. Jandarma ekiplerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.