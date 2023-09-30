Bursa'da feci kaza! Makas atan otomobil kontrolden çıkıp takla attı
Bursa İnegöl'de iddiaya göre yolda makas atan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Abone ol
Kaza, saat 00.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Ömer H.(20) yönetimindeki 16 F 4613 plakalı otomobil iddiaya göre makas atarken, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan otomobil yolun sağındaki kaldırıma çarparak takla attı. Kaza sonucu takla atarak ters dönen otomobilde sürücü yaralanmazken, yolcu konumunda bulunan Muhammet A. (19) yaralandı.
Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.