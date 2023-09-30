BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  EKONOMİ

EPDK deprem bölgesinde avans ödemelerini erteledi!

EPDK deprem bölgesinde avans ödemelerini erteledi!

EPDK, afet bölgelerindeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketlerinin avans ödemelerine ilişkin erteleme ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamayacak

Abone ol

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketlerinin avans ödemelerine ilişkin erteleme ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararı aldı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 31 Aralık'a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi veya piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.

Söz konusu karar, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Yaşlılık döneminde bedensel ve zihinsel egzersizler yaşam kalitesini artırıyor
Yaşlılık döneminde bedensel ve zihinsel egzersizler yaşam kalitesini artırıyor
Bursa'da feci kaza! Makas atan otomobil kontrolden çıkıp takla attı
Bursa'da feci kaza! Makas atan otomobil kontrolden çıkıp takla attı
7 senedir aranan FETÖ firarileri yakalandı!
7 senedir aranan FETÖ firarileri yakalandı!
EPDK tarifeleri belirledi! İşte ekim ayı elektrik fiyatları!
EPDK tarifeleri belirledi! İşte ekim ayı elektrik fiyatları!
Fenerbahçe yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak!
Fenerbahçe yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak!
Maltepe'de bir AVM'de yangın çıktı
Maltepe'de bir AVM'de yangın çıktı
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Voleybol olimpiyat elemelerinde Türkiye Sırbıstan'ı 3-1 yendi!
Voleybol olimpiyat elemelerinde Türkiye Sırbıstan'ı 3-1 yendi!
20 ilde 90 zehir taciri yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
20 ilde 90 zehir taciri yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Tekirdağ'da şüphelinin çantası uyuşturucu deposu çıktı!
Tekirdağ'da şüphelinin çantası uyuşturucu deposu çıktı!
İçişleri Bakanı açıkladı: "Narkogüç" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı!
İçişleri Bakanı açıkladı: "Narkogüç" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı!
Beşiktaş, yarın Konyaspor'a konuk olacak
Beşiktaş, yarın Konyaspor'a konuk olacak