Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere geçit verilmedi! 28 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla ülkeye giren 28 düzensiz göçmen operasyonla yakalandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor. Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. "İnsan kaçakçılığı" iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.