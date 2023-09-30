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Filenin Efeleri, Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı

Filenin Efeleri, Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı

Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçta Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

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Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçta Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Efeleri, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Setler:

1. SET: TÜRKİYE 25-22 SIRBİSTAN

2. SET: TÜRKİYE 20-25 SIRBİSTAN

3. SET: TÜRKİYE 25-14 SIRBİSTAN

4. SET: TÜRKİYE 25-20 SIRBİSTAN

Milliler gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile oynayacak.

Türkiye grupta ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Jiang Liu (Çin)

Sırbistan: Krsmanovic, Atanasijevic, Kujundzic, Podrascanin, Todorovic,

Kovacevic, Kapur (L) (Peric, Luburic)

Türkiye: Bedirhan, Adis, Mirza, Mert Matiç, Arslan, Yiğit, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Faik Samet, Yasin)

Süre: 1 saat 44 dakika

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