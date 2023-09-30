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Tekirdağ'da korkunç kaza! Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da korkunç kaza! Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

Tekirdağ Ergene'de U dönüşü yapan yolcu minibüsü ve kontrolden çıkan kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Velimeşe Mahallesi Avrupa Otoyolu üzeri Karayolları Çorlu Bakım İşletme Şefliği karşısında meydana geldi. Edirne istikametine seyreden Kemal T. idaresindeki kamyon, yol ayrımında U dönüşü yapan Ahmet Ç. yönetimindeki yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada minibüsteki 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan S.P., R.O., Ü.K., M.K., S.K. ve 1 yabancı uyruklu kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon şoförü Kemal T., minibüsün yol ayrımında dönüş yaptığı esnada kornaya basmasına rağmen kazanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Öte yandan, Ergene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Süleyman Rüzgar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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