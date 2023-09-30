Erzurum'da göçmen kaçakçılarına geçit verilmedi! 4 kaçakçı yakalandı
Erzurum Karayazı'da Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzurum’un Karayazı ilçesinde İran, Van ve Erzurum illeri arasında göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Farklı adreslere yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.