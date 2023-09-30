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Erzurum'da göçmen kaçakçılarına geçit verilmedi! 4 kaçakçı yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da göçmen kaçakçılarına geçit verilmedi! 4 kaçakçı yakalandı

Erzurum Karayazı'da Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzurum’un Karayazı ilçesinde İran, Van ve Erzurum illeri arasında göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Farklı adreslere yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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