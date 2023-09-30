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Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide 35 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

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Olay, saat 09.00 sırasında Zeytinköy bölgesi Yeşildere Mahallesi'ndeki bir boş arazide yaşandı. Hurdacılık yapılan bir işletmenin duvarının kenarında hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 35 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri branda kurup, inceleme yaptığı ceset üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine ulaşamadı. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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