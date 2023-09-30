Erotik klibi olay yaratan Hadise ilk kez itiraf etti! "Gerçek aşkı tattığım ilk adam"
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Ünlü şarkıcı Hadise hem özel hayatı hem de şarkılarıyla sık sık gündem oluyor. Son olarak yeni şarkısını yayınlayan ünlü şarkıcının erotik klibi olay olmuştu. Şarkı hakkında paylaşım yapan Hadise gerçekleri itiraf etti.
Son dönemde hem dansları hemde iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise erotik sahnelerin yer aldığı klibi ile dikkat çekti.
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Şarkının klip çekiminden pozlarını paylaşan ünlü isim, gerçek aşkını anlattı.
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Şarkının aslında gerçek aşkı tattığı adam için yazıldığını ifade eden Hadise paylaşımına şu ifadeleri ekledi:
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"Yeni şarkımın adının 'Sevmiyo' olduğuna bakmayın. Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim.
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