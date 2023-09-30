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Erotik klibi olay yaratan Hadise ilk kez itiraf etti! "Gerçek aşkı tattığım ilk adam"

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Erotik klibi olay yaratan Hadise ilk kez itiraf etti! "Gerçek aşkı tattığım ilk adam"

Ünlü şarkıcı Hadise hem özel hayatı hem de şarkılarıyla sık sık gündem oluyor. Son olarak yeni şarkısını yayınlayan ünlü şarkıcının erotik klibi olay olmuştu. Şarkı hakkında paylaşım yapan Hadise gerçekleri itiraf etti.

Erotik klibi olay yaratan Hadise ilk kez itiraf etti! "Gerçek aşkı tattığım ilk adam"

Son dönemde hem dansları hemde iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise erotik sahnelerin yer aldığı klibi ile dikkat çekti. 

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Erotik klibi olay yaratan Hadise ilk kez itiraf etti! "Gerçek aşkı tattığım ilk adam"

Şarkının klip çekiminden pozlarını paylaşan ünlü isim, gerçek aşkını anlattı.

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Erotik klibi olay yaratan Hadise ilk kez itiraf etti! "Gerçek aşkı tattığım ilk adam"

Şarkının aslında gerçek aşkı tattığı adam için yazıldığını ifade eden Hadise paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

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Erotik klibi olay yaratan Hadise ilk kez itiraf etti! "Gerçek aşkı tattığım ilk adam"

"Yeni şarkımın adının 'Sevmiyo' olduğuna bakmayın. Hem sevmenin, hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim.

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