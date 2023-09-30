Son teknoloji akıllı kapsül evi görenleri mest etti! Fiyatı ise dudak uçuklatıyor

TÜRKİYE'de deprem endişesi tiny house gibi yaşam alanlarına ilgiyi artırdı. Son dönemde ABD'de dikkat çeken kapsül evler Türkiye'de de üretilmeye başlandı. Türk mühendisleri tarafından daha teknolojik ve daha akıllı bir hale getirilerek üretilen kapsül evler, kompakt boyutlarına rağmen, içerisinde ihtiyaç duyulan her şeyi barındırıyor. İstenilen her yere taşınabilen akıllı kapsül evler, 85 bin eurodan satılıyor.

Abone ol

Günümüzün hızla ilerleyen teknolojik dünyasında, yaşam alanları da bu değişime ayak uyduruyor. Son dönemlerde karavan ve tiny house gibi kompakt yaşam alanlarına talep arttı. Özellikle deprem endişesiyle birlikte tiny house'lara ilgi arttı.

İlk kez ABD'de üretilen kapsül evler, Türk mühendisleri tarafından daha teknolojik ve daha akıllı bir hale getirilerek üretildi. 40 metrekarelik kapsül evin üzerindeki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini kendi karşılıyor.

Kompakt boyutlarına rağmen, içerisinde ihtiyaç duyulan herşeyi barındıran kapsül ev, 20 dakikada kurulabiliyor ve istenilen yere taşınabiliyor.

Yüz tanımadan parmak izi okumaya kadar birçok özellik bulunuyor

Kapsül evde, yüz tanıma, parmak izi okuma, akıllı klima sistemi, açılır kapanır perde sistemi gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca ışıklandırmadan ısıtmaya, güvenlik sistemlerinden eğlenceye kadar her şey sesli komutla yönetilebiliyor. Özel tasarıma sahip saklanan mobilyalar sayesinde ise alan en verimli şekilde kullanılabiliyor.

İstanbul'da Hostech By Tusid fuarında ilk kez görücüye çıkan akıllı kapsül ev, Ortadoğu, Rusya, ABD ve Almanya’dan gelen birçok ziyaretçiden büyük ilgi gördü. Kapsül evleri üreten firmanın sahibi Muttalip Gören, "Türkiye’nin deprem bölgesi olmasından dolayı bu kapsül tasarımlı ev projesini hayata geçirdik. Bu evde teknoloji ve konfor ön planda. Bu evin en büyük özelliği taşınabilir olmasıdır. Depreme ve sel gibi afetlere dayanıklı bir ürün. İnsanlar artık minimal bir hayat istiyor" dedi.

"Yurtdışından talepler alıyoruz"

Cep telefonuyla eve tüm komutların verilebildiğini belirten Gören, "Perdeleri, ışıkları ve birçok şeyi cep telefonuyla kontrol edebiliyoruz. Evimiz 40 metrekare, 12 metre uzunlukta ve 3,3 metre genişliğe sahip. Fuarda çok ciddi ilgi gören bir ürün. Talep de fazla. Özellikle yurtdışından talepler alıyoruz. Hollanda, Almanya, Sırbistan ve Belçika gibi ülkeler yoğun ilgi gösteriyor. Fabrika kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Otel mantığında lüks bir ürün ortaya çıkardıklarının altını çizen Gören, "Turizm noktasında da talepler alıyoruz. Anahtar teslim fiyatımız 85 bin euro" diye konuştu.