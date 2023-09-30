AKOM'dan İstanbul için aşırı yağış uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin Anadolu Yakası'nda 18.00'den itibaren saatte 100 kilogram ve üzeri yağış beklendiğini bildirdi.

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İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceği, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde kısa aralıklarla sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Sağanağın akşam saatlerinde Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini artıracağı aktarılan açıklamada, "Özellikle Anadolu Yakası'nın saat 18.00'den itibaren 'aşırı değer' olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması bekleniyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alındığı belirtilerek mecbur kalınmadıkça trafiğe çıkılmaması, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. ​​​​​​​