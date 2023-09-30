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Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Kocaelispor maçlarını ücretsiz izleyecek

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Kocaelispor maçlarını ücretsiz izleyecek

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Kocaelispor’un iç saha lig maçları ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını artık ücretsiz izleyecek.

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Kocaeli Üniversitesi ile Kocaelispor arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Kocaelispor’un Trendyol 1. Lig resmi iç saha müsabakaları ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını ücretsiz izleyebilecek. Kocaeli üniversitesi Rektörlüğü'nde yapılan imza törenine Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor futbolcuları Youssouf Fofana ve Gökhan Değirmenci, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren katıldı.

Öğrencilere yönelik kültürel ve sportif olmak üzere birçok proje yapacaklarının müjdesini veren Rektör Cantürk, "Eğitim ve sporu buluşturan bu projeden dolayı çok mutluyuz. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerimiz de mutlu olacak. Öğrendiler, Kocaeli Üniversiteli olmanın ayrıcalıklarını yaşayacak. Bugün kentimizin büyük değerlerinden Kocaelispor ile protokol imzalıyoruz. Üniversitemiz öğrencileri Kocaelispor’un maçlarını ücretsiz olarak izleme şansına kavuşacak. Bu olanağı bize sağlayan başta Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Kocaelispor’un bu yıl 1.Lig’de başarılı olacağına gönülden inanıyorum" dedi.

Bu projenin hayalindeki projelerden biri olduğunu dile getiren Başkan Engin Koyun ise Kocaelispor olarak ellerinden gelen her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Protokol sonrası Teknik direktör Ertuğrul Sağlam da Kocaeli Üniversitesi ve Kocaelispor’un iki büyük marka olduğunun altını çizerken yapılan işbirliğinin şehre değer katacağını sözlerine ekledi. Protokole göre; Passolig Kartı'na sahip olan öğrenciler, Kocaelispor profesyonel futbol takımının 2023/2024 futbol sezonunda oynayacağı Trendyol 1. Lig resmi iç saha müsabakaları ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını Kocaeli Stadyumu'nda takip etmek isteğinde Kocaeli Üniversitesi tarafından azami olarak 200 kişiye ücretsiz bilet tanımlanacak.

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