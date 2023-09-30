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Karaman'da acı kaza! Traktörün ezdiği 2 yaşındaki çocuk can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karaman'da acı kaza! Traktörün ezdiği 2 yaşındaki çocuk can verdi

Karaman'da Karacaören köyünde evin önünde çalıştırılan traktör 2 yaşındaki bebeği ezdi.

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Olay, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. evinin önündeki plakası öğrenilemeyen traktörü çalıştırarak hareket etti.

Sürücü o sırada traktörün önünde duran kuzeninin kızı olduğu öğrenilen 2 yaşındaki Azra Çalış’ı fark edemeyerek ezdi. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde traktörün ön tekerinin üzerinden geçtiği çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, traktör sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı.

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