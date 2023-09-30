Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan kamyonet otomobile çarptı! Otomobil iki araca çarparak durabildi

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet seyir halindeki otomobile çarptı. Kontrolünü kaybeden otomobil kazadan sonra iki otomobile çarparak durabildi.

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Olay, Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda arza yapan ve ona yardım etmek için duran iki otomobili fark eden 48 AAH 820 plakalı otomobilin sürücüsü S.K., yavaşlayarak kontrollü bir şekilde bölgeden geçmek istedi.

Bu sırada arkadan gelen plakası ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilmeyen kamyon, S.K.’nın otomobiline arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak kontrolden çıkan S.K.’nın otomobili yol kenarında arıza yaptığı için duran 03 BC 091 M.E.K.’nin otomobili ile ona yardım etmek için duran M.A.K’nın 15 LF 399 plakalı aracına çarparak durabildi.

Kazada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.K., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılırken, 3 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası S.K.’nın şikayeti üzerine kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.