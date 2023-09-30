Bakan Vedat Işık'tan Ekrem İmamoğlu'na: Verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istanbul'un son 5 yılda çok çektiğini belirterek, "Bir siyaset düşünün ki, verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. Her mahallede kreş, çocuklara ücretsiz süt dağıtılacaktı hatırlayın. Bunların hepsi lafta ve havada kaldı." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yeniden İstanbul" kampanyası kapsamında, Mardin Dernekler Federasyonu üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Şişli’de bir otelde saat 10.00’da başlayan programa Bakan Işıkhan’ın yanı sıra; AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Prof. Dr. Cüneyt Yüksel ve Derya Ayaydın, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Bakan Vedat Işıkhan burada yaptığı konuşmada, 2019 Yerel Seçimlerinden bu yana İstanbul’un son 5 yıllık süreçte AK Parti belediyecilik hizmetlerinden yararlanamadığını söyleyerek bunu bir “yol kazası” olarak tanımladı. Aynı kazaların yaşanmaması için çalışarak milletin takdiriyle İstanbul’u 31 Mart’ta yeniden AK Belediyelerle buluşturacaklarını ifade etti.

“Mardin bütün zenginlikleriyle hepimizin, insanlığın ortak değeridir”

Konuşmasına Mardin’in büyüyerek gelişmeye devam etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Bakan Işıkhan, “Farklı dini inanışları ve dini eserleri içerisinde barındıran, hoşgörü ve huzurun şehri Mardin’in, büyüyerek her geçen gün gelişmeye devam ettiğini görmek yüzümüzü güldürüyor. Mardin artık ne eski Mardin, Türkiye artık ne eski Türkiye. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sanayiden altyapıya, enerjiden sağlığa, ulaştırmadan sosyal politikalara kadar tüm şehirlerimizde devrim niteliğindeki birçok eseri milletimizle buluşturduk. Mardin’imize, memleketimize olan sevgimizi ve bağımızı sözde değil hizmet ve çalışmalarımızla sürdürüyoruz. Mardin'e emsal gösterebileceğimiz derin ve kadim bir zenginliği bulunan şehir sayısı dünyada çok azdır. Mardin ile ne kadar övünürsek azdır. Mardin, İstanbul ve tüm Türkiye, bütün zenginlikleriyle hepimizin, insanlığın ortak değeridir. İstanbul’da yapacağınız ticari, kültürel ve turizm alanında, kısacası her alandaki faaliyetlerde sizlerle birlikte olacağımı ve desteklerimi sürekli Mardinli kardeşlerime vereceğimi buradan iletmek istiyorum” dedi.

“İstanbul son 5 yılda çok çekti”

Bakan Işıkhan konuşmasının devamında, “Şimdi önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Bir Mardinli olarak, hem Mardin’de, hem İstanbul’da ve tüm ilçelerde sizin gibi yol arkadaşlarımız ile birlikte zafere ulaşacağız İnşallah. Ben buna yürekten inanıyorum. İstanbul son 5 yılda maalesef, AK Parti belediyecilik hizmetlerinden yararlanamadığı için çok çekti. Bunu en iyi siz, burada yaşayan kardeşlerim bilir. Bir siyaset düşünün ki, verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. Her mahallede kreş, çocuklara ücretsiz süt dağıtılacaktı hatırlayın. Bunların hepsi lafta ve havada kaldı. Artık milletimizin, bu siyasetçileri iyi tanıdığını, nasıl bir siyasi zihniyete sahip olduklarını çok iyi bildiğini zannediyorum. Biz ise millete ne söz verdiysek onu yaptık. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü de vermedik. Tabi maalesef İstanbul’un 5 yılına mal olan bir yol kazası yaşandı. Her şey milletimizin takdiridir elbette. Aynı kazayı yaşamamak için, bir kez daha son bir gayretle, İstanbul İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe başta olmak üzere çalışmalarıyla örnek teşkil eden İstanbul teşkilatlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah İstanbul ve tüm ilçelerini 31 Mart’ta yeniden milletimizin takdiriyle AK Belediyelerle buluşturacağız. Bu vesileyle Mardinli hemşerilerimden bir söz almak istiyorum. Kapı kapı dolaşacağız, dokunmadığımız hiçbir kardeşimiz olmayacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Kadroları zafere kavuşturacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız” ifadelerini kullandı.