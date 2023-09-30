Arkadaşı ile buluşmak için çıktığı yolda canından oldu!

Muğla Marmaris'te arkadaşı ile buluşmak için çıktığı yolda kontrolden çıkan motosikletle uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kazada uçuruma yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti.

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Olay, Gökbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem Hepdeniz (55) arkadaşı D.B. ile buluşmak için Muğla'dan Marmaris'e doğru yola çıktı.

Hepdeniz'den uzun süre haber alamayan D.B. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete polis ve jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Hepdeniz'in en son saat 17.50 de Çetibeli jandarma kontrol noktasından geçtiğini belirledi.

İlçe girişindeki kamera incelemelerinde de Hepdeniz'in kente giriş yapmadığı tespit edilirken, Çetibeli ile Marmaris arasındaki uçurum ve dağlık arazide çalışmalar yoğunlaştırıldı. Sabah saat 07.00 sularında Hepdeniz'in yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki uçurumda motosikleti ile birlikte cansız bedenine ulaşıldı.

Geçirdiği trafik kazası dolayısıyla uçuruma yuvarlandığı belirlenen Hepdeniz'in cansız bedeni itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.