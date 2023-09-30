Yakalayamadığı deve kuşuna sinirlenip vurdurdu!

Eskişehir'de hobi bahçesinden kaçan deve kuşunu yakalayamayan şahıs deve kuşunu avcılara vurdurup etini dağıttı.

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21 Eylül tarihinde Beylikova ilçesi Halilbağı Mahallesinde Emrah ve Emre Ulukan kardeşlere ait hobi bahçesinde bulunan 2 deve kuşu kaçmış, ihbar üzerine jandarma ve bölge halkının katılımıyla geniş çaplı dron destekli arama çalışması başlatılmıştı. Bir hafta süren çalışmalar sonucunda deve kuşlarından bir bulundu.

Uzun uğraş verilse de deve kuşu uyuşturucu iğne atan tüfeğin menziline girmedi. Saatlerce hayvanın peşinden koşan vatandaş ve avcılardan oluşan ekip, tüm çabalara rağmen kendilerinden kaçan deve kuşuna yaklaşamadı. Yabancılara zarar vermesinden korkulan deve kuşunun sahibinin isteği üzerine avcılar tarafından vuruldu. Kafasından isabet alan hayvanın eti, daha sonra arama çalışmasına katılan ekibe pay edildi.

“Aramızda bir bağ olduğunu sanıyorduk ama gittiler”

Deve kuşunu neden beslemeye başladıkları hakkında konuşan Emre Ulukan, “Ailemizin meşgul olabileceği bir şeyler bulmak için büyük boyutlu ve zararsız hayvan düşünürken deve kuşları aklımıza geldi. Onları aydın Kuşadası’ndan getirttik, aldığımızda civciv boyutlarındaydı ve biz bakıp, büyüttük. Yemlerini ve sularını hiç esirgemedik, bu zamana kadar bir römork buğdayı yemişlerdir. 2 yaşına gelmişlerdi. Biz kardeşimle birlikte merkezde yaşıyoruz, babam annemi yanımıza getirdi, geri köye gittiğinde kapıyı açık unutmuş ve hayvanlar kaçmış. Biz ilk gün kolluk kuvvetlerine haber vermek istemedik çünkü geri geleceklerini umuyorduk. Aramızda bir bağ olduğunu sanıyorduk ama gittiler. Ertesi gün jandarmaya haber verdik, ‘keşke ilk gün haber verseydiniz, dron yardımıyla buluruz’ dediler. Erkek deve kuşunun yeri dron yardımıyla tespit edildi ama arazi çok geniş olduğu için oraya ulaşana kadar başka yöne gitti” dedi.

“Birini ölü ele geçirdik, niyetimiz canlı ele geçirmekti”

Günlerce yapılan çalışmalar hakkında da konuşan Emre Ulukan deve kuşunun birini bulduklarını fakat uyuşturucu iğne atan silahın menziline hayvanların bir türlü girmediklerini belirtti. Deve kuşunun tanımadığı insanlara zarar vermesinden korkan Ulukan, kendi deve kuşunu avcılara vurdurdu. Böyle bir sondan dolayı oldukça üzgün olan Emre Ulukan şöyle konuştu: “Ormancılar ve jandarma arama çalışmalarına katıldı, avcılar kulübüne ve civar köylere söylendi. Zaten gören çobanlar da bildiriyordu. Niyetimiz uyuşturucu iğne ile yakalamaktı ama hiç menzile girmediler. Yakalama imkânı olmadı, insanlara zarar vermesinden de korktuk çünkü tanımadığı insanlar ona tehdit gibi gelirse zarar verebilirdi. Birini canlı ele geçirmedik ve aramaya katılan ekiplere rica ettik, etini yemeye çağırdık."

"Dediğim gibi birini ölü ele geçirdik, niyetimiz canlı ele geçirmekti ama menzil dışındaydı, uyuşturucu iğnenin tesir edebileceği bir yerde değildi. Zaten çok hareketli bir hayvan, arazi aracıyla kovalanarak öldürüldü. İsmini vermek istemediğimiz bir avcı abimiz bizim isteğimiz neticesinde vurdu. Benimsemiştik biz bu hayvanları, gittiği zaman da geri gelir diye düşünmüştük ama enteresan bir şekilde birbirlerinden de ayrıldılar. Biri başka yere diğeri başka yere gitti. Çok uzak mesafelerden bahsediyoruz, bu kadar ayrılmaları çok tuhaf. Üzgünüz, o kadar emek verdik. Civar köylerden de üzülenler çok fazla. Çünkü Eskişehir’de çok tanınan bir hayvan değil. Dişi olan devekuşunu gören duyan olursa jandarmaya bildirmesini istiyoruz. Zaten birini canlı yakalayamadık, bari bunu yakalayalım istiyoruz. Köyümüzde çok benimsemişti, onlar da bizim kadar üzgün.”