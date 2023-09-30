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Galatasaray-MKE Ankaragücü maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü arasında oynayacak karşılaşmada TFF VAR merkezinde hakem Erkan Engin görev yapacak.

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü bugün saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Bayarslan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Süleyman Özay yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Mücadelede VAR'da Erkan Engin, AVAR'da da Hüseyin Göçek ile Osman Gökhan Bilir görev alacak.

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