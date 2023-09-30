Kayseri'de uyuşturucu taciri şoför koltuğunun altına sakladığı uyuşturucuyla yakayı ele verdi!

Kayseri'de Jnadarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında durdurulan bir otomobilin şoför koltuğunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre Yahyalı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kopçu Mahallesinde F.A.'ya ait bir araçta arama yapıldı.

F.A.'nın üst ve araçta yapılan aramalarda şöför koltuğunun altında yaklaşık olarak 16 gram uyuşturucu madde, 1 adet hap ve folyo içerisinde kullanılmaya hazır uyarıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.