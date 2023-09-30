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Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı Eskişehir'de başladı

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı Eskişehir'de başladı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde düzenlenen 2023 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı başladı.

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Frigya Spor Kulübünce gerçekleştirilen ve belediyenin katkı verdiği yarışın startı, Mihalgazi Belediyesi önünden Mihalgazi Kaymakamı Ali Emre Deniz ve Belediye Başkanı Zeynep Güneş tarafından verildi.

Ali Emre Deniz, yarış öncesi sporculara başarı dileğinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Zeynep Güneş de seremoni öncesi yarışacak otomobilleri inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Nevzat Aydın, AA muhabirine, 5 kategorideki yarışa çeşitli illerden gelen 22 pilotun kayıt yaptırdığını söyledi.

Sporcuların bugün seremonik start alacağını kaydeden Aydın, yarınki Sakarıılıca Tırmanma Yarışı'nın 7,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade etti.

Başlama ve bitiş noktaları arasında yüzde 6-7 eğimin bulunduğunu dile getiren Aydın, "Eskişehir'deki bu yarışın yaklaşık 690 metre yükseklik irtifası var. 7,5 parkura sporcular birer dakikalık arayla çıkacak. Asfalt üzerinde zamana karşı, herkesin kendi klasman derecesine girenler de aldıkları puanla Türkiye Şampiyonası'nda 7 yarış var. Onun için puan almış olacaklar. Yarın da 2 ayrı çıkışla dereceye giren sporcularımıza ödül vereceğiz." diye konuştu.

Start alan otomobillerin çıkışları ilçe halkından ilgi gördü. Vatandaşlar, start anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

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