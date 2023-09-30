Karabük'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu!

Kastamonu- Karabük karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Kastamonu - Karabük karayolu Kadıbükü köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 81 ABT 757 plakalı otomobil, Kadıbükü köyü mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole uçarak arazideki ağaca çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile yanında yolcu olarak bulunan A.K. ve F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri, Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.