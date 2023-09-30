Evinin bahçesinde kendini asan adam son anda kurtarıldı!

Sinop'ta psikolojik rahatsızlıkları olan 61 yaşındaki şahıs evinin bahçesinde kendini asmak üzereyken kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Özlem konutları mevkisinde 10.30 saatlerinde meydana geldi. 61 yaşındaki D.A., evinin bahçesinde kendini iple asarak intihar etmek istedi.

O sırada çevrede inşaat işçileri tarafından fark edilen D.A., işçiler tarafından kurtarıldı. Daha sonra D.A., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerine Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan D.A.’nın bilincinin kapalı olduğunu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.