BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Evinin bahçesinde kendini asan adam son anda kurtarıldı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evinin bahçesinde kendini asan adam son anda kurtarıldı!

Sinop'ta psikolojik rahatsızlıkları olan 61 yaşındaki şahıs evinin bahçesinde kendini asmak üzereyken kurtarıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, Özlem konutları mevkisinde 10.30 saatlerinde meydana geldi. 61 yaşındaki D.A., evinin bahçesinde kendini iple asarak intihar etmek istedi.

O sırada çevrede inşaat işçileri tarafından fark edilen D.A., işçiler tarafından kurtarıldı. Daha sonra D.A., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerine Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan D.A.’nın bilincinin kapalı olduğunu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da domuz nöbetinde arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
İstanbul'da domuz nöbetinde arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak!
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak!
Silah sesini duyan mahalleli polise koştu! 27 yaşındaki genç, göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu
Silah sesini duyan mahalleli polise koştu! 27 yaşındaki genç, göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu
4. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı
4. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı
Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor
Meclis'te yeni yasama yılı başlıyor
Kayseri'de uyuşturucu taciri şoför koltuğunun altına sakladığı uyuşturucuyla yakayı ele verdi!
Kayseri'de uyuşturucu taciri şoför koltuğunun altına sakladığı uyuşturucuyla yakayı ele verdi!
Edirne'de feci kaza! İki otomobil birbirine girdi: 3 yaralı
Edirne'de feci kaza! İki otomobil birbirine girdi: 3 yaralı
DEVA Partisi'den yerel seçim kararı! Ali Babacan açıkladı
DEVA Partisi'den yerel seçim kararı! Ali Babacan açıkladı
İzmir'deki minibüs şoförü cinayeti 10 ay sonra aydınlatıldı
İzmir'deki minibüs şoförü cinayeti 10 ay sonra aydınlatıldı
Yakalayamadığı deve kuşuna sinirlenip vurdurdu!
Yakalayamadığı deve kuşuna sinirlenip vurdurdu!
Cübbeli Ahmet, Aziz Yıldırım ile olan anısını anlattı! "Özel dua ediyorum"
Cübbeli Ahmet, Aziz Yıldırım ile olan anısını anlattı! "Özel dua ediyorum"
Adana'da arkadaşlarıyla oturan şahıs silahlı saldırıya uğradı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Adana'da arkadaşlarıyla oturan şahıs silahlı saldırıya uğradı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı