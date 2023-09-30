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İstanbul'da domuz nöbetinde arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

İstanbul'da domuz nöbetinde arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

İSTANBUL Çatalca'da mısır tarlasını domuzlardan korumak için nöbet tutan Nezih Ilgın, akşam nöbet beklemeye gelen arkadaşı Veysel Coşkun’u domuz sanarak vurdu. Ağır yaralanan Coşkun hayatını kaybetti.

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Olay dün akşam saatlerinde Hisarbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nezih Ilgın, mısır tarlasını yaban domuzlarından korumak için nöbet tutmaya gitti. İlerleyen saatlerde Serdar Ilgın ve Veysel Coşkun da Nezih Ilgın’ın tarlada olduğundan habersiz nöbet beklemek için tarlaya gitti.

O sırada Nezih Ilgın, karanlıkta tarladan gelen sesleri duyunca domuz zannederek ateş etti. Av tüfeğinden çıkan kurşunlar Veysel Coşkun’un çeşitli yerlerine isabet ederek yaraladı. Coşkun traktörle anayola getirilerek ambulansla Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Coşkun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, arkadaşını vuran Nezih Ilgın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Malını korumaya çalışırken maalesef bir canımızı kaybettik"

Olay ile ilgili konuşan Köy Muhtarı Engin Demir, “Bölgemizde yaban domuzu çok fazla oluyor. Bu arkadaşlarımız her akşam tarlayı domuzlardan korumak için nöbete gidiyor. Vuran kişi diğerlerinden önce nöbet yerine gidiyor, Veysel Coşkun ile Serdar Ilgın da habersiz bir şekilde karanlıkta mısır tarlasından giderken Nezihte onları domuz zannederek ateş ediyor ve mühim bir kaza meydana geliyor. Maalesef bir canımızı kaybettik. Köyümüz ormanlık alanda bulunduğu için çok fazla yaban domuzu oluyor köylü de sürekli tarlada nöbet bekliyor. Malını korumaya çalışırken maalesef bir canımızı kaybettik” şeklinde konuştu.

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