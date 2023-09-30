Yozgat'ta sağanak yağış yolları göle çevirdi! Şehri su bastı

Sonbahar'ın gelmesi ile her yerde etkili olan sağanak yağış Yozgat'ı da vurdu. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşarken ev ve iş yerlerini su bastı.

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Kent merkezinde aniden başlayan ve etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk yolu Çemsan mevkiinde oluşan su birikintisi nedeniyle de araçlar yolda mahsur kaldı. Birikinti nedeniyle araçlar yoldan geçiş yapamayınca, bir süre yol trafiğe kapandı.

Yozgat Belediyesi ve Karayollarının çalışması sonucu biriken su temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı. Vatandaşlar yaşanan yağış nedeniyle mağduriyetlerini ifade etti.