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Karabağ'daki sözde rejimin eski dışişleri bakanı Davit Babayan yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karabağ'daki sözde rejimin eski dışişleri bakanı Davit Babayan yakalandı

Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski dışişleri bakanı olan ve mahkemenin hakkında gıyabi tutuklama kararı verdiği Davit Babayan'ın yakalandığını duyurdu.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2013 ile 2023 arasında sözde Ermeni yönetiminde cumhurbaşkanlığı sekreter yardımcısı, dışişlerinden sorumlu cumhurbaşkanı müşaviri ve dışişleri bakanı görevlerinde bulunan Babayan'ın yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Babayan'ın sözde Ermeni yönetiminin diğer yöneticileri gibi 2. Karabağ Savaşı döneminde Gence şehrine balistik füze saldırısı ile bağlantısı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Azerbaycan mahkemelerinin sözde rejimde görev alan Babayan için önceden gıyabi tutuklama kararı verdiği ve hakkında da uluslararası arama kararı çıkartıldığı hatırlatıldı.

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