Sivasspor-Hatayspor maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u misafir etti.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Böylece Yiğidolar'ın galibiyet hasreti beş maça yükseldi.

Bu sonucun ardından her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Sivasspor puanını 7'ye Hatayspor 11'e yükseltti.

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Sivasspor, ligin ilk haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin 3. haftasında ise sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar 6. haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanda Pendikspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Mersin'de Konyaspor ile puan mücadelesine çıkacak.

Maçtan dakikalar:

14. dakikada sağ kanattan Charisis'in ortaladığı top doğrudan ağlara gitti. VAR incelemesi sonucunda altıpasta topa hamle yapan Manaj'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem golü iptal etti.

27. dakikada Emrah Başsan, orta sahadan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Bu futbolcunun sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.

44. dakikada Bashiru rakiplerini geçerek sağ kanattan içeri girdi. Bashiru'nun sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

45. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında, Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

50. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte iyi yükselen Manaj'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu defans kornere gönderdi.

72. dakikada Charisis'in pasında topla buluşan N'Jie'nin sert şutu kale direğinin yanından auta gitti.

76. dakikada sol kanattan Lamkel'in ortasında ceza sahası içinde Rivas'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası içinde Saiz'in vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.