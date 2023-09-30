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Trabzonspor-Pendikspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Trabzonspor-Pendikspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Pendikspor'u ağırlıyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ediyor. Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından, 2-0 öndeyken 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, 7. hafta maçında Pendikspor'u konuk ediyor. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadele BeINSports ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın önemli anlarını canlı aktarıyoruz...

TRABZONSPOR-PENDİKSPOR: 2-1 (CANLI SKOR)

Mücadelede ikinci yarı oynanıyor.

37- GOOOL! Pendikspor, Endri Cekici ile farkı 1'e indirdi. Orta alanda Midtsjo kazandığı topun ardından topu Cekici'ye aktardı. Ceza sahasına giren Cekici, düzgün vuruş ile topu ağlara gönderdi.

27- GOOOL!  Trabzonspor, Bakasetas'ın frikik golü ile farkı 2'ye çıkardı. Kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, yerden sert vurdu. Baraja çarpan top filelerle buluştu.

3- GOOOL! Trabzonspor maça golle başladı. Sağ kanattan Bakestas'ın ortasına kale sahasında iyi yükselen Onuachu, şık bir kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.

İki takımın 11'leri:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Visca, Onuachu.

PENDİKSPOR: Erdem, Serkan, Murat, Berkay, Sequeira, Vukovic, Midtsjö, Lusamba, Cekici, Halil, Thuram.

STAT: Papara Park
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 16:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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