Eskişehir ve Kütahya çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!

Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde saat 18.00'e kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 18.00'e kadar Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.