BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eskişehir ve Kütahya çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!

Eskişehir ve Kütahya çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!

Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde saat 18.00'e kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 18.00'e kadar Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir’de kilometrelerce TEKNOFEST kuyruğu oluştu
İzmir’de kilometrelerce TEKNOFEST kuyruğu oluştu
Trabzonspor-Pendikspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor-Pendikspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Konya'da kontrolden çıkan traktör devrildi!römorktaki arpa yola saçıldı
Konya'da kontrolden çıkan traktör devrildi!römorktaki arpa yola saçıldı
Sivasspor-Hatayspor maçında gol sesi çıkmadı
Sivasspor-Hatayspor maçında gol sesi çıkmadı
Yozgat'ta sağanak yağış yolları göle çevirdi! Şehri su bastı
Yozgat'ta sağanak yağış yolları göle çevirdi! Şehri su bastı
Yuval Noah Harari’den korkutan yapay zeka değerlendirmesi!
Yuval Noah Harari’den korkutan yapay zeka değerlendirmesi!
Karabağ'daki sözde rejimin eski dışişleri bakanı Davit Babayan yakalandı
Karabağ'daki sözde rejimin eski dışişleri bakanı Davit Babayan yakalandı
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı 4 futbolcu listede yok
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı 4 futbolcu listede yok
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı Eskişehir'de başladı
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı Eskişehir'de başladı
Karabük'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu!
Karabük'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu!
Evinin bahçesinde kendini asan adam son anda kurtarıldı!
Evinin bahçesinde kendini asan adam son anda kurtarıldı!
İstanbul'da domuz nöbetinde arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
İstanbul'da domuz nöbetinde arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü