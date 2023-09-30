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Kahramanmaraş’ta belediye otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Kahramanmaraş’ta belediye otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

KAHRAMANMARAŞ'ta şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 46 BH 351 plakalı belediye otobüsü ile B.B. idaresindeki 46 H 0177 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada belediye otobüs sürücüsü ile otobüslerdeki yolcu konumunda bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralı 9 kişinin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

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