Kahramanmaraş’ta belediye otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

KAHRAMANMARAŞ'ta şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.Abone ol
Edinilen bilgilere göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 46 BH 351 plakalı belediye otobüsü ile B.B. idaresindeki 46 H 0177 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada belediye otobüs sürücüsü ile otobüslerdeki yolcu konumunda bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralı 9 kişinin sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
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