Kızılay'da Diyarbakırlı öğrencilere kırtasiye yardımı!

Diyarbakır'da Türk Kızılay Sur Şubesi tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi hediye edildi.

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Kızılay Sur Şube Başkan Vekili Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, “Yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla geçen ay kırtasiye yardımı kampanyası başlattık. Bu çerçevede hayırseverlerimizin destekleri ile içerisinde kırtasiye seti bulunan okul çantalarını 500 öğrencimize hediye ederek onların sevinçlerine şahitlik ettik” dedi.

Geçen yıl 200 yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulunulduğunu kaydeden Sönmez, şunları kaydetti: “Her eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin kırtasiye malzemesi başta olmak üzere birçok ihtiyacı oluyor. Öğrencilerimize çanta ve kırtasiye malzemelerini sağlayarak hem yanlarında olduğumuzu hissettirmek hem de ailelerimizin yükünü azaltmak istiyoruz."

"Öğrencelerimizin eksiksiz bir şekilde okullarına giderek, başarılı olmaları için her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bu çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmak, neşelendiklerini görmek bizleri de mutlu ediyor. Kırtasiye yardımı seferberliğimizde Öğrencilerimizin sevinçlerine sebep olan hayırseverlerimiz başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.”