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Libya'dan İtalya'ya 10 yıl sonra ilk tarifeli uçak seferi yapıldı

Libya'dan İtalya'ya 10 yıl sonra ilk tarifeli uçak seferi yapıldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, başkent Trablus'tan İtalya'nın başkenti Roma'ya 10 yıl sonra, ilk tarifeli uçak seferinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Ulusal Birlik Hükümetinin, "Hükümetimiz" adlı Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Libya ile İtalya arasında 10 yıl süreyle kesilen hava yolu bağlantısının ardından, ilk uçak seferinin Trablus'taki Mitika Havalimanından yapıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB), 2014'te "güvenlik krizleriyle" ilişkili gerekçelerle, Libya uçaklarının AB üyesi ülkelerin hava sahasından geçmesine yasak getirmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, temmuz ayında, yakında İtalya ile uçak seferlerinin yeniden başlayacağına dair açıklama yapmıştı.

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