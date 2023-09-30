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Volkan Demirel'den berabare biten maç sonu açıklamalar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Volkan Demirel'den berabare biten maç sonu açıklamalar

EY Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Hatayspor’da Teknik Direktör Volkan Demirel, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bizim hedefimiz bu sene başka. Bu sene benim hedefim Hatay’da depremzedelere umut olmak” dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Hatayspor’da Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Demirel, “Namağlup olarak devam etmemiz güzel bir durum. 1 puana sevindik ama kendi adıma mutlu değilim. Son dakikalarda Sivas biraz daha galibiyete yakındı. İki takımı da tebrik ediyorum. Ben hiçbir zaman sebeplerin arkasında sığınmıyorum. Bize program veriyorlar ve onlara uyuyoruz. Her yönden zorlanıyoruz biz. Biz zorluklarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Seyahatler bizi yoruyor ama biz bunların altına sığınmayacağız. Bizim hedefimiz bu sene başka. Bu sene benim hedefim Hatay’da depremzedelere umut olmak. Geçen hafta Trabzonspor’u yendiğimiz de Hatay’dan bana görüntüler geldi. Şampiyonluk kutlaması gibi kutlamayalar yapıldı. O beni çok mutlu etti” dedi.

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