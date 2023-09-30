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MİT ve Hakkari polisinden ortak terör operasyonu

MİT ve Hakkari polisinden ortak terör operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyon PKK/KCK terör örgütünün milis faaliyetlerini yürüten ve eleman temin eden N.A. isimli şahıs KKTC’de yakalandı.

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Hakkari Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin koordineli çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünün Hakkâri ilinde milis faaliyetlerini yürüten ve eleman temin eden N.A. isimli şahıs KKTC ülkesinde yakalanarak deport edilmiş olup İstanbul iline nakledilmiştir. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınan şahıs ilimize intikal ettirilmiş olup 29 Eylül 2023 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması ve ilimizin huzuru için güvenlik birimlerimiz ile çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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