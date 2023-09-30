Amasya Üniversitesi, Merzifon'daki kazada 4 öğrencisini kaybetti!

Amasya Üniversitesi, Amasya’nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada 4 öğrencisini kaybetti. Toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada 35 kişi de yaralandı.Abone ol
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, okula kayıt yaptırmak için memleketlerinden yola çıkarken can veren öğrencileri için başsağlığı mesajı yayınladı.
Rektör Turabi, mesajında, “Üniversitemizde öğrenim gören Hilal Çelebi, Semanur Tahtakılıç, Edanur Çelik ve Melisa Kor’un Amasya'mızın Merzifon ilçesinde geçirdikleri elim kaza sonucunda vefat etmeleri hepimizi derinden yaralamıştır. Kıymetli öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Amasya Üniversitesi ailesine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.