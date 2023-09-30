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Düzce’de 5 dakika yağan yağmur sokaklar göle çevirdi!

Düzce’de 5 dakika yağan yağmur sokaklar göle çevirdi!

Düzce’de 5 dakika kadar etkili olan sağanak yağmur kent merkezinde yolları adeta göle çevirdi.

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Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında Düzce’de yağış etkisini gösterdi. Bir anda bastıran yağmur kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Yaklaşık 5 dakika süren sağanak yağmur, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.

Yağmur sonrası ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ve araç ile bisiklet ve motosiklet sürücüleri ise zor anlar yaşadı. Sanayi sitesinde sular işletmelerin ön kısmına kadar geldi. Alt geçitler sular altında kalırken, ekipler suların çekilmesi için çalışma başlattı.
Araç sürücüleri ise düşük hızda ilerledi.

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