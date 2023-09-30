BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  DÜNYA

Ermenistan'dan, Azerbaycan'a saldırı: 1 asker şehit oldu

Ermenistan'dan, Azerbaycan'a saldırı: 1 asker şehit oldu

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşkes ihlal edilerek Azerbaycan ordusunun Kelbecer’deki mevzilerine yapılan saldırı sonucu 1 Azerbaycanlı asker şehit oldu.

Abone ol

 Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşkes ihlal edilerek Azerbaycan ordusunun Kelbecer’deki mevzilerine yapılan saldırı sonucu 1 Azerbaycanlı asker şehit oldu.

Ermenistan Karabağ’daki provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Başarkeçer ilinin Zerkend yerleşimi yönündeki mevzilerinden Kelbecer ilçesinin Aşağı Ayrım yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi.

Ateşkes ihlal edildi

Ermeni ordusunun ateşkes ihlali yapması sonucunda Vüsal Orucov isimli Azerbaycan askerinin açılan ateş sonucu şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığı aktarılırken, bakanlık yetkilileri şehit askerin yakınlarına başsağlığı diledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ertuğrul Doğan: Herkes ayağını denk alacak
Ertuğrul Doğan: Herkes ayağını denk alacak
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini gösteriyor
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini gösteriyor
Kahramanmaraş'ta belediye otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 9 yaralı
Kahramanmaraş'ta belediye otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 9 yaralı
TTB duyurdu: Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TTB duyurdu: Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Van'da doktoru darp etmişlerdi: 2 şüpheli de tutuklandı
Van'da doktoru darp etmişlerdi: 2 şüpheli de tutuklandı
Galatasaray - Ankaragücü maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray - Ankaragücü maçı (CANLI YAYIN)
Belediyenin kaldırımını 17 bin 500 TL'ye satmışlar
Belediyenin kaldırımını 17 bin 500 TL'ye satmışlar
Düzce’de 5 dakika yağan yağmur sokaklar göle çevirdi!
Düzce’de 5 dakika yağan yağmur sokaklar göle çevirdi!
MİT ve Hakkari polisinden ortak terör operasyonu
MİT ve Hakkari polisinden ortak terör operasyonu
Amasya Üniversitesi, Merzifon'daki kazada 4 öğrencisini kaybetti!
Amasya Üniversitesi, Merzifon'daki kazada 4 öğrencisini kaybetti!
Stefan Kuntz ülkesine döner dönmez Türkiye'ye salladı! Tartışma yaratacak sözler...
Stefan Kuntz ülkesine döner dönmez Türkiye'ye salladı! Tartışma yaratacak sözler...
Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor
Ankara'da sağanak yağış etkili oluyor