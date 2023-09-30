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Ertuğrul Doğan: Herkes ayağını denk alacak

Ertuğrul Doğan: Herkes ayağını denk alacak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Pendikspor maçının ardından, "Burası Dingo'nun ahırı değil, kimse terbiyesizlik yapmayacak, herkes ayağını denk alacak” dedi.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bordo-mavililerin 2-1 kazandığı maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Ben bu şekilde konuşmak isteyen biri değilim. Ama sahada yaşanan terbiyesizliğin bir sonunun gelmesi lazım. Burası Dingo'nun ahırı değil. Hakemler de federasyon da kimsenin kimseyi bu kadar tahrik etmeye hakkı yok. Kimse terbiyesizlik yapmayacak. Mendy’nin pozisyonunda hakemin neyi gördüğünü merak ediyorum. Çıkıp neyi gördüğünü açıklayacak. VAR’daki arkadaşa soruyorum. Akşam eve gittiğinizde nasıl rahat ediyorsunuz. Bu sadece bu hafta olmadı. Trabzonspor camiası ile kimse böyle oynayamaz. Herkes ayağını denk alacak çok net söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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