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TTB duyurdu: Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

TTB duyurdu: Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği, Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun Kovid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun, Kovid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Kovid-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir. Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, Kovid ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

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