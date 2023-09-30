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Manchester United, Galatasaray maçı öncesi Crystal Palace'a yenildi

Manchester United, Galatasaray maçı öncesi Crystal Palace'a yenildi

İngiltere Premier Lig'de Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, konuk ettiği Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.

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İngiltere Premier Lig'in 7. hafta mücadelesinde Manchester United ile Crystal Palace kozlarını paylaştı.

United'ın ev sahipliğinde Old Trafford'da oynanan maçı Crystal Palace 1-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü ise 25. dakikada Joachim Andersen kaydetti. Karşılaşmada milli kaleci Altay Bayındır ise forma şansı bulamadı.

Manchester United, 9 puanda kaldı

Palace bu sonuçla puanını 11'e çıkardı. ManU ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında ManU, Brentford'u konuk edecek. Palace ise Nottingham Forest'i konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında 3 Ekim Salı günü Manchester United'a konuk olacak.

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