BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  GÜNCEL

Sakarya, Bolu ve Düzce'de sağanak etkili oldu

Sakarya, Bolu ve Düzce'de sağanak etkili oldu

Sakarya, Bolu ve Düzce'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Abone ol

Sakarya'da belli noktalarda yaklaşık 1 saat etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri, temizlik çalışmaları yaptı.

Akyazı ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bolu

Bolu kent merkezinde sabah başlayan sağanak gün boyu aralıklarla etkili oldu.

Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazarda vatandaşlar ve esnaf kuvvetli yağıştan olumsuz etkilendi.

Kentte sağanağın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Düzce

Düzce'de aralıklarla etkili olan sağanak, D-100 kara yolu Mergiç mevkisindeki alt geçitte ulaşımda aksamalara neden oldu.

Geçidin tamamını kaplayan su, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince tahliye edildikten sonra ulaşım normale döndü.

Sağanak, Küçük Sanayi Sitesi esnafını da olumsuz etkiledi. Oluşan su birikintileri bazı iş yerlerinin içine kadar ulaştı. Bölgede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Bolu Dağı eteğinde yer alan Kaynaşlı ilçesinde de kuvvetli yağış yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan, ABD'de radikal Ermeni grupların Türkiye konulu konferansa katılanlara saldırısını kınadı
Azerbaycan, ABD'de radikal Ermeni grupların Türkiye konulu konferansa katılanlara saldırısını kınadı
ABD'deki Ermeni provokasyonunu Washington Büyükelçisi Mercan anlattı
ABD'deki Ermeni provokasyonunu Washington Büyükelçisi Mercan anlattı
Wilfried Zaha, Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı
Wilfried Zaha, Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbulluları böyle uyardı: Dışarı çıkmayın
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbulluları böyle uyardı: Dışarı çıkmayın
Manchester United, Galatasaray maçı öncesi Crystal Palace'a yenildi
Manchester United, Galatasaray maçı öncesi Crystal Palace'a yenildi
Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
John Bolton'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için küstah ifadeler
John Bolton'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için küstah ifadeler
Ermenistan'dan, Azerbaycan'a saldırı: 1 asker şehit oldu
Ermenistan'dan, Azerbaycan'a saldırı: 1 asker şehit oldu
Ertuğrul Doğan: Herkes ayağını denk alacak
Ertuğrul Doğan: Herkes ayağını denk alacak
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini gösteriyor
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini gösteriyor
Kahramanmaraş'ta belediye otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 9 yaralı
Kahramanmaraş'ta belediye otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 9 yaralı
TTB duyurdu: Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TTB duyurdu: Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti