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Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, Hiranur Vakfı mütevelli heyetinden çıkarıldı

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, Hiranur Vakfı mütevelli heyetinden çıkarıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 6 yaşındaki kızını evlendirip, cinsel istismara maruz bırakılmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu olan İsmailağa Cemaati'ne bağlı 'Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin Hiranur Vakfı mütevelli heyeti listesinden çıkarıldığını açıkladı.

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İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, 6 yaşındaki kızı H.K.G’yi, 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli ile “dini nikâhla evlendirdiği” iddia edilmişti. Gümüşel ve İstekli, aylardır tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu vakfa ilişkin müfettiş görevlendirildiğini belirterek, “Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz” diye konuşmuştu. 

Gümüşel ve İstekli listeden çıkarıldı

Cumhuriyet’e konuşan Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilisi, “Müfettişlerimiz tarafından 31 Ocak’ta düzenlenen inceleme raporuyla vakfın kuruluş senedinde değişikliğe gidilmesi, Gümüşel ve İstekli’nin mütevelli heyeti dâhil vakıf yönetiminden çıkarılması sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

"Vakıfla ilişkileri yok"

Hiranur Vakfı Genel Başkanı Avukat Bulut Müslüm Gezer ise H.K.G. olayının gündeme gelmesinden önce Yusuf Ziya Gümüşel’in 14.03.2022, Kadir İstekli’nin ise 13.04.2022 tarihinde vakıf mütevelli heyeti ve yönetimden istifa ettiğini, “resmi bağlamda vakıfla ilişkilerinin olmadığını” savundu.

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