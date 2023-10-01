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Ekrem İmamoğlu'ndan Bilal Erdoğan'a cevap: 'Git işine' diyeceğim ama işi de yok ki

Ekrem İmamoğlu'ndan Bilal Erdoğan'a cevap: 'Git işine' diyeceğim ama işi de yok ki

Bilal Erdoğan'ın, "İstanbul iyi yönetilmedi. Bu adam bu işi yapamadı. Bu adam yan gelip yattı" diye suçladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan cevap geldi. İmamoğlu, "Gitsin, işine baksın diyeceğim ama işi de yok ki” ifadelerini kullandı.

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "İstanbul iyi yönetilmedi. Bu adam bu işi yapamadı. Bu adam yan gelip yattı. Bu adam gözünü Ankara'ya dikti. Bu adam CHP'nin başına mı geçecek, cumhurbaşkanı mı olacak, bunları beklemekten ömrümüz geçecek. Bari İstanbul'u kurtaralım" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "(Bilal Erdoğan'a) ‘Gitsin, işine baksın’ diyeceğim ama işi de yok ki" diye cevap verdi.

Hâlâ baba eline bakan, işsiz güçsüz biri...

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Ekrem İmamoğlu, 7 yaşından bu yana hayat mücadelesini bilerek büyüdüğünü belirterek “Ben şanslıyım. Çünkü hayat mücadelesini öğreten bir babayla hayata tutundum ve çok şey öğrendim. Bu sözü kim söyler? Bu sözü 40 yaşını geçmiş, hâlâ baba eline bakan, işsiz güçsüz biri söyler” dedi.

30-40 dakika cuma namazı bekletildi

Bilal Erdoğan'ın anlamsız bir itibar gördüğünü vurgulayan İBB Başkanı İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

- Ben bunu yaşadım, gördüm. Hatta hakkımda suç duyurusunda da bulundu. Konya'da bir camide Cuma namazında onun ismiyle cumanın bekletildiğini söylemiştim televizyonda. O benimle aynı camide olmadığını söyledi. Ben Beylikdüzü Belediye Başkanıydım, 2018'de. Orada olduğumu nereden bilecek Allah aşkına. O cami 30-40 dakikaya yakın bekletildi. 

Anlamsız itibar gören biri...

- O cami 30-40 dakikaya yakın bekletildi. Bu anlamsız itibarı gören, bu lafları eder. Yok efendim, ‘Ne zaman başı sıkışsa Bodrum'da çıkıyor' gibi anlamsız lafları söyleyen bir insan, 40 yaşını geçmiş, hâlâ baba eline bakan, onun itibarı ve varlığıyla hayata tutunmaya çalışan, hatta o itibar üzerinden insanları ezmeye, makam tayin etmeye kalkan bir kişinin ortaya koyacağı usul ve üslup.”

İBB O'nun vakıflarının arka bahçesiydi

İBB'den Bilal Erdoğan'a bağlı vakıflara aktarılan kaynakların kesildiğini anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti: “Yönettiği bir kısım vakıf ve kuruluşların arka bahçesiydi İBB. Şimdi o yok. Yurtlar yok. Hatta içini yap, vakfına ver, o da işletsin, o da yok. Merkezler, binalar yok. Artık ne varsa İBB'de, 16 milyon İstanbullu kullanıyor. O yüzden böyle bir karakteri ve anlayışı ortaya koyan bir şahsı ciddiye almıyorum.”

Babasının makamı onun tek varlık sebebi

Bilal Erdoğan'ın, babasının konum ve makamını kullandığını anlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

- “Bu konuşmayı yapan kim? Bir babanın konum ve makamını kendine tek varlık sebebi olarak bulmuş ve öyle yaşamış insan. Siyaseti hayatının tek varlık sebebi olarak görmüş bir insandan bahsediyoruz. Bu üzücü. Ben zaten şiddetle baba-oğul, karı-koca siyaset meselesini reddetmişimdir.

‘Gitsin, işine baksın' diyeceğim ama işi de yok ki”

- Hatta birinci ve ikinci derece eğer makam sahibi bir insan varsa, siyaset yapıyorsa bir ailede, asla yanından bile geçmemelidir. Aksi takdirde bütün itibarını kaybediyor. Siyaset ve o makamlar şu anda bu ettiği sözlerle, babasına, ailesine zarar verici sözler. ‘Gitsin, işine baksın' diyeceğim ama işi de yok ki.”

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