İstanbul Beşiktaş'ta kafeye silahlı saldırı! Motosikletle gelip bir kişiyi öldürdü

İSTANBUL Başakşehir’de kafede otururken, motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan motosikletli saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde kafede cinayet. İddiaya göre, motosikletle cadde üzerindeki kafeye gelen 2 şahıstan biri, kafede arkadaşları ile oturan Abdurrahman Polat'a silahla 2 kez ateş etti.

Motosiklete binip kaçtılar

Saldırgan, motosiklete binerek arkadaşı ile birlikte kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken ağır yaralanan Abdurrahman Polat, hastaneye kaldırıldı.

Polat'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin şüphelileri arama çalışmaları ise devam ediyor.