Meclis bugün açılıyor! İlk gündem emeklilere yapılacak olan maaş zammı ve yeni anayasa

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci dönem 2'inci yasama yılı 1 Ekim Pazar günü yani bugün saat 14:00'te başlayacak. Milletvekili olmadığı için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun locadan izleyeceği Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşacak. Meclis'in açılmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin beklediği maaşlara ek zam gündeme gelecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci dönem 2'inci yasama yılı 1 Ekim Pazar günü başlayacak. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verecek.

14 siyasi parti, 6 siyasi parti grubu var

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 siyasi parti temsil ediliyor. 28'inci dönem 2'nci yasama yılında Meclis'te 6 siyasi parti grubu olacak. Meclis Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayısına göre oturma düzeni de belirlendi.

Erdoğan Meclis'e hitap edecek

Meclis'te ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Genel Kurul saat 14.00'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Meclis kürsüsünden, kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor. Siyasi partilerin liderleri de Meclis Genel Kurulu açılışına katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden milletvekili olmadığı için Genel Kurul'u locadan izleyecek.

Meclis'in gündemi yoğun! Emekli zammı...

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Teklifin Ekim ayı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Torba yasa teklifi gündeme alınıyor

Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.

Sezgin Tanrıkulu için fezleke

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Tanrıkulu için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan düzenlenen fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Fezleke, Türkiye Büyük Mlilet Meclisi'ne ulaştıktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek.

Öncelikli gündem yeni anayasa

Yeni anayasa için de harekete geçiliyor. Meclis'te AK Parti bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak. Yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yöntem, izlenecek yol ve takvime ilişkin alternatifler ele alınacak. Komisyonun muhalefetle görüşmeler yapması da gündemde.