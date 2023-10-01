BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul genelinde yağışlı hava aralıklarla etkili oluyor.

Abone ol

İstanbul'da gece başlayan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar poşet ve montlarla kendini korumaya çalışırken bazıları ise otobüs duraklarına sığındı.

İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren ve yer yer su baskınlarına neden olan yağış, gece geç saatlerde şehrin bazı kesimlerinde tekrar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, beklenen yağmur gece saatlerinde başladı ve sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışa döndü.

Sabaha karşı etkisini iyice arttıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar poşet gibi malzemelerle kendini korumaya çalışırken bazıları ise otobüs duraklarına ve bina altlarına sığındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Voleybolda Filenin Efeleri Slovenya'yı geçemedi!
Voleybolda Filenin Efeleri Slovenya'yı geçemedi!
Biden imzayı attı! ABD hükümeti kapanmayacak
Biden imzayı attı! ABD hükümeti kapanmayacak
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, Hiranur Vakfı mütevelli heyetinden çıkarıldı
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, Hiranur Vakfı mütevelli heyetinden çıkarıldı
Meclis bugün açılıyor! İlk gündem emeklilere yapılacak olan maaş zammı ve yeni anayasa
Meclis bugün açılıyor! İlk gündem emeklilere yapılacak olan maaş zammı ve yeni anayasa
Ekrem İmamoğlu'ndan Bilal Erdoğan'a cevap: 'Git işine' diyeceğim ama işi de yok ki
Ekrem İmamoğlu'ndan Bilal Erdoğan'a cevap: 'Git işine' diyeceğim ama işi de yok ki
İstanbul Beşiktaş'ta kafeye silahlı saldırı! Motosikletle gelip bir kişiyi öldürdü
İstanbul Beşiktaş'ta kafeye silahlı saldırı! Motosikletle gelip bir kişiyi öldürdü
Resmi Gazete'de yayınlandı! Belediye Başkanlığı seçimlerinin tarihi belli oldu! Bugün son gün
Resmi Gazete'de yayınlandı! Belediye Başkanlığı seçimlerinin tarihi belli oldu! Bugün son gün
İstanbul Bisiklet Turu nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Bisiklet Turu nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Doğalgaza yüzde 20 oranında zam yapıldı
Doğalgaza yüzde 20 oranında zam yapıldı
Yüksekova'da 28 kilo külçe altın ele geçirildi
Yüksekova'da 28 kilo külçe altın ele geçirildi
Göcek’te iki bot çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı
Göcek’te iki bot çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı
İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı, 363 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı, 363 düzensiz göçmen kurtarıldı