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Diyarbakır'da bahis çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı!

Diyarbakır'da bahis çetesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı!

Diyarbakır'da yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takip ile siber araştırmalar sonucu çete liderinin "dijital bahis" adı altında kurduğu sanal suç örgütü deşifre edildi.

Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları, bahis oynamak için içeriye sadece tanıdık ve güvendikleri kişileri aldıkları, iş yerinin camlarını siyah filmle kapladıkları belirlendi.

Çetenin yasa dışı bahis oynattığı hesaplarında 2 milyon liranın üzerinde para hareketliliği olduğu ve Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere bir çok ildeki bahisçilere "metaverse bahis" oynattığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla "Reset" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, Diyarbakır'da da 190 personellerden oluşan 65 ekip tarafından 25 internet kafe ve iş yerlerinde denetim ve 360 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

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